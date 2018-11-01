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Украина на четверть сократила импорт газа

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Также по сравнению с прошлым годом на 7% уменьшился транзит природного газа по территории Украины.
Украина сократила импорт газа
Украина сократила импорт газа
depositphotos.com

В первые девять месяцев 2018 года импорт природного газа в Украину составил чуть более восьми миллиардов кубометров, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом в среду, 31 октября, сообщает пресс-служба Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

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Отмечается, что за три квартала 2018 года также уменьшился транзит природного газа по территории Украины: он составил 65,446 млрд кубометров, что на 7% меньше, чем за этот же период 2017 года.

Добыча природного газа в Украине за январь-сентябрь 2018 года, по данным Минэнерго, составила 15,5 млрд кубометров, что соответствует результатам января-сентября 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что тарифы на тепло могут вырасти на 16%.

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Теги: газ, госзакупки, Импорт, транзит газа, Минэнерго
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  01.11.2018, 13:41
Оценка:  +1
гость
Газпром в рекордной прибыли а транзит через Украину уменьшился, к чему бы это?
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