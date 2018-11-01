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Цены на нефть опустились ниже $75 за баррель

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Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 74,55 долларов за баррель.
Цены на нефть продолжают падение
Цены на нефть продолжают падение
depositphotos.com

На биржах в четверг, 1 ноября, цены на нефть продолжили снижаться. Об этом пишет err.ee.

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По состоянию на утро 1 ноября стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 74,55 долларов за баррель, преодолев накануне отметку в 75 долларов впервые с 24 августа.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до 64,94 доллара за баррель (ниже 65 долларов впервые с 16 августа).

Ранее сообщалось о том, почему подорожал бензин и чего ждать дальше.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent, добыча нефти
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  01.11.2018, 12:46
Оценка:  0
гость
А-А-А... Поэтому в Украине подорожал газ? Вроде нелогично но факт!
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