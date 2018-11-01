Цены на нефть опустились ниже $75 за баррель
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 74,55 долларов за баррель.
На биржах в четверг, 1 ноября, цены на нефть продолжили снижаться. Об этом пишет err.ee.
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По состоянию на утро 1 ноября стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 74,55 долларов за баррель, преодолев накануне отметку в 75 долларов впервые с 24 августа.
Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до 64,94 доллара за баррель (ниже 65 долларов впервые с 16 августа).
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