Вступили в силу новые тарифы на газ

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Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн за 1 тыс. куб., для предприятий теплокоммунэнерго - 8361,85 грн за 1 тыс. куб.