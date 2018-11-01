Вступили в силу новые тарифы на газ
С сегодняшнего дня цена на газ выросла на 23,5% - с 6,9579 грн до 8550 гривен за тысячу кубометров.
В Украине с четверга, 1 ноября, цена на газ для населения выросла на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. Соответствующее решение принял Кабмин 19 октября.
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Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн за 1 тыс. куб., для предприятий теплокоммунэнерго - 8361,85 грн за 1 тыс. куб.
До сегодняшнего дня кубометр газа для населения стоил 6,9579 грн.
Отметим, что данное повышение действует только до окончания отопительного сезона. После этого тарифы на газ повысят еще минимум дважды.
Напомним, на внеочередном заседании 19 октября Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.
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