Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вступили в силу новые тарифы на газ

Комментариев: 4
С сегодняшнего дня цена на газ выросла на 23,5% - с 6,9579 грн до 8550 гривен за тысячу кубометров.
Украинцам официально повысили тарифы на газ
Украинцам официально повысили тарифы на газ
depositphotos.com
В Украине с четверга, 1 ноября, цена на газ для населения выросла на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. Соответствующее решение принял Кабмин 19 октября.

Читай также: Взлетят цены на газ и связь: Чего еще ждать украинцам в ноябре

Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн за 1 тыс. куб., для предприятий теплокоммунэнерго - 8361,85 грн за 1 тыс. куб.

До сегодняшнего дня кубометр газа для населения стоил 6,9579 грн.

Отметим, что данное повышение действует только до окончания отопительного сезона. После этого тарифы на газ повысят еще минимум дважды.

Напомним, на внеочередном заседании 19 октября Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.

Поделись:
Теги: Тарифы ЖКХ, тарифы, цена на газ, повышение тарифов, тарифы на газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Shurat77    01.11.2018, 11:57
Оценка:  0
Shurat77
Перемога!
гость  (аноним)  01.11.2018, 11:37
Оценка:  +1
гость
Пипец
Эксперд  (аноним)  01.11.2018, 11:33
Оценка:  +3
Эксперд
Дуже дякую за пакращення!!!!!!!
mrf49    01.11.2018, 11:29
Оценка:  +4
mrf49
Ублюдки, зажарить их на газу.
realпупик    01.11.2018, 11:29
Оценка:  0
realпупик
Слава Україні !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь