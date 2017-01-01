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В НБУ заявили об улучшении ситуации на валютном рынке

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В Нацбанке сообщают, что стабилизации, в частности, способствовало снижение ажиотажного спроса на валюту.
На фото член правления НБУ Дмитрий Сологуб
На фото член правления НБУ Дмитрий Сологуб
flickr.com

Ситуация на валютном рынке Украины в октябре этого года улучшилась. Об этом сообщается Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

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Как отметили в НБУ, стабилизации способствовали снижение ажиотажного спроса на валюту как на межбанковском, так и наличном рынке при одновременном увеличении предложения валюты со стороны клиентов банков, в первую очередь предприятий АПК и населения.

По данным ведомства, в октябре сальдо операций НБУ с иностранной валютой было положительным и составило почти 200 млн долларов, а с начала года - 0,8 млрд долларов.

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В НБУ также сообщили, что по итогам октября официальный обменный курс гривны укрепился как к доллару США, так и к евро (на 0,5% м/м и 3,5% г/г соответственно).

Ранее в МВФ заявили, что мировой глобальный кризис стал ближе.

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Теги: валютный рынок, доллар, валюта, НБУ, сальдо, Нацбанк
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Источник: korrespondent.net

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