За два месяца средства в казне сократились вдвое

К ноябрю в казне осталось почти 14,7 миллиардов гривен. Летом остатки на счетах упали до двух миллиардов.

За месяц казна опустела на почти на семь миллиардов flickr.com

В октябре остаток средств на едином казначейском счете сократился на 31,5% с 21,388 млрд гривен до 14,645 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы.

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Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2018 году составлял по состоянию на 1 августа - 1,995 млрд гривен, а максимальный - 27,085 млрд гривен - на 1 сентября.

За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Ранее сообщалось о том, как изменится жизнь украинцев после повышения "минималки".