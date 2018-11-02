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За два месяца средства в казне сократились вдвое

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К ноябрю в казне осталось почти 14,7 миллиардов гривен. Летом остатки на счетах упали до двух миллиардов.
За месяц казна опустела на почти на семь миллиардов
За месяц казна опустела на почти на семь миллиардов
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В октябре остаток средств на едином казначейском счете сократился на 31,5% с 21,388 млрд гривен до 14,645 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы.

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Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2018 году составлял по состоянию на 1 августа - 1,995 млрд гривен, а максимальный - 27,085 млрд гривен - на 1 сентября.

За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Ранее сообщалось о том, как изменится жизнь украинцев после повышения "минималки".

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Теги: бюджет, социальные выплаты, выплаты, казначейство, Госказначейство
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Источник: korrespondent.net

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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  02.11.2018, 16:21
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У меня попугай говорит, когда видит по телеку Гройсмана или Порошенко "Что спиздили?". И ведь специально не учил по отношению к этим двоим.
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