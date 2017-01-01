В Украине растут долги за коммунальные услуги

Задолженность по оплате за ЖКУ на конец сентября составила 38,2 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше, чем на начало года.

Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2018 года составила 38,2 млрд грн, это на 5,9 млрд грн больше, чем на начало года. Об этом в среду, 31 октября, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Так, на конец сентября 2018 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 16,8 млрд грн, за централизованное отопление и поставки горячей воды - 10,0 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,0 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставки электрической энергии - 3,8 млрд грн.

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Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в сентябре 2018 года составили 608,4 грн.

Поданным Госстата, в сентябре 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 4,4 млрд грн (115,7% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 2,7 млрд грн (101,1%).

Ранее сообщалось о том, что украинцы разводятся, чтобы получить субсидию на коммуналку.