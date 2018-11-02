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В Нацбанке назвали размер первого транша МВФ

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Украина может получить около 1,5-1,9 миллиардов долларов еще до конца года, верят в центробанке.
МВФ может дать первый транш еще до конца года
МВФ может дать первый транш еще до конца года
flickr.com

Объем первого транша в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом может составить $1,5-1,9 млрд. Об этом заявила первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова, передает Укринформ.

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"Недавно Яков Смолий сказал, что (транш от МВФ - ред.) можно ожидать до конца года. Относительно суммы - она может быть, как мне кажется максимум между 1,5 - 1,9 млрд долл.", - сказала Рожкова.

Она напомнила, что главным условием для получения этих средств является принятие Украиной бюджета на 2019 год.

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"Есть еще несколько вопросов к Национальному банку - внесение изменений в определенные нормативные документы, что мы уже сейчас отрабатываем и будем в течение двух недель их принимать. Поэтому, если наши парламентарии готовы будут вовремя проголосовать за бюджет и бюджетные показатели останутся в рамках контрольных параметров, то мы успеем (получить транш МВФ в этом году - ред.)", - отметила Рожкова.

Напомним, МВФ объявил о новом соглашении с Украиной 19 октября - после того, как правительство выполнило требование о повышении цен на газ для населения на 23,5%. 

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Теги: Украина, МВФ, НБУ, Нацбанк, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.11.2018, 13:12
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гость
Если сложить все высказывания руководителей НБУ, ну хотя бы с начала осени, получится полный кабздец. Каждый день новые заявления ( очень часто противоречивые).
гость  (аноним)  02.11.2018, 13:05
Оценка:  0
гость
Стоп-стоп-стоп! Ведь около этой суммы Украина должна выплатить до конца года за обслуживание и % по ранее полученным кредитам.Тоесть деньги МВФ даже не попадут в Украину а переложат из одного кармана в другой.И вуаля - ОСНОВНОЙдолг вырастет на 1,5 лярда...
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