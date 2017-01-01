Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Украины

Комментариев: 0
В последнем отчете ЕБРР отметил, что выполнение нового соглашения с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе.
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины
flickr.com

Европейский банк реконструкции и развития улучшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее. Об этом пишет Минпром.

Читай также: Fitch обновило макроэкономический рейтинг Украины

Согласно сообщению, перспективы экономики Украины улучшились благодаря возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Выполнение нового соглашения stand-by с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла 2019 года", - говорится в сообщении.

В 2019 году ЕБРР прогнозирует рост экономики Украины на 3%, как и ранее.

Ранее в НБУ заявили об улучшении ситуации на валютном рынке.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: МВФ, экономика, ВВП, ЕБРР, экономика Украины, украинская экономика, транш МВФ, транш МВФ для Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь