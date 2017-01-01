ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Украины

В последнем отчете ЕБРР отметил, что выполнение нового соглашения с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе.

Европейский банк реконструкции и развития улучшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее. Об этом пишет Минпром.

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Согласно сообщению, перспективы экономики Украины улучшились благодаря возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Выполнение нового соглашения stand-by с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла 2019 года", - говорится в сообщении.

В 2019 году ЕБРР прогнозирует рост экономики Украины на 3%, как и ранее.

Ранее в НБУ заявили об улучшении ситуации на валютном рынке.