В Украине до конца года закроется один банк
На данный момент в Украине работает 79 банков. В Госбанках сконцентрировано более половины чистых активов сектора.
В течение ближайших двух месяцев прекратит существование еще один украинский банк. Об этом НБУ сообщает в октябрьском Обзоре банковского сектора. Однако, название банка не сообщается.
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"До конца года с рынка уйдет еще один банк (без прекращения юридического лица)", - говорится в обзоре.
Всего по состоянию на 31 октября 2018 года в Украине работало 79 банков.
Отмечается также, что концентрация в секторе не изменилась. "На 20 крупнейших банков приходится 90.9% чистых активов. Госбанки концентрируют 54.3% чистых активов сектора и 63.6% депозитов населения", - говорится в обзоре.
Ранее сообщалось о том, что Нацбанк отозвал лицензии у двух банков.
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