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В Украине до конца года закроется один банк

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На данный момент в Украине работает 79 банков. В Госбанках сконцентрировано более половины чистых активов сектора.
До конца года будет закрыт еще один банк
До конца года будет закрыт еще один банк
flickr.com

В течение ближайших двух месяцев прекратит существование еще один украинский банк. Об этом НБУ сообщает в октябрьском Обзоре банковского сектора. Однако, название банка не сообщается.

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"До конца года с рынка уйдет еще один банк (без прекращения юридического лица)", - говорится в обзоре.

Всего по состоянию на 31 октября 2018 года в Украине работало 79 банков.

Отмечается также, что концентрация в секторе не изменилась. "На 20 крупнейших банков приходится 90.9% чистых активов. Госбанки концентрируют 54.3% чистых активов сектора и 63.6% депозитов населения", - говорится в обзоре.

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк отозвал лицензии у двух банков.

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Теги: банки, НБУ, финансы, Нацбанк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  02.11.2018, 15:10
Оценка:  0
гость
А давайте угадаю какой - через который пройдет транш МВФ.
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