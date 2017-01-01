В обменниках меняют цифры: курс валют на 2 октября

НБУ ослабил гривну, а доллар на межбанковском рынке подешевел.

Сегодня, 2 октября, Национальный банк Украины определил официальный курс валют:

– 100 долларов США – 2 815,7863 грн;

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– 100 евро – 3 208,0253 гривны.

По сравнению со вчера доллар подорожал на 3,9031 грн, а евро на 25,5359 грн.

На межбанковском рынке курс доллара упал в цене - в покупке на 13 копеек, а в продаже на 12 копеек - до 27,06-27,10 грн.

Выросли и котировки евро как в покупке, так и в продаже на 6 и 9 копеек - до 31,96-32,02 грн.

Ранее сообщалось, что китайский юань обвалился до десятилетнего минимума.