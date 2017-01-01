Мировые цены на нефть стабилизировались

Падение цены на нефть эталонных марок по итогам недели, скорее всего, окажется самым значительным с февраля.

Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель depositphotos.com

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 2 ноября, стабилизировались у достигнутых накануне многомесячных минимумов. Об этом пишет Интерфакс.

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Отмечается, что падение по итогам недели, скорее всего, окажется самым значительным с февраля.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:59 по Киеву подешевели на 1 цент (0,01%) - до $72,88 за баррель.

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Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,04 (0,06%) - до $63,65 за баррель.

По итогам прошлой сессии - 1 ноября - цена Brent опустилась на $2,15 (2,87%) и составляла на закрытие $72,89 за баррель, WTI - на $1,62 (2,48%), до $63,69. С начала недели Brent подешевела на 6,1%, WTI - на 5,8%.

Ранее сообщалось о том, что Укрнафта увеличила свою прибыль вчетверо.