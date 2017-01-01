От слов к делу: Во Львовской области открыли первую солнечную электростанцию

На Львовщине запустили самую большую солнечную электростанцию.

В селе Терновица в Яворивском районе вчера, 1 ноября, открыли первую очередь солнечной электростанции “Яворив-1“. Это первая подстанция из всего комплекса солнечных электростанций Западной Украины.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Яворив-1 – это 134 тысячи фотоэлектрических панелей, размещенных на 76 га. Мощность электростанции составляет 36 МВт.





В ТзОВ “Энергопарк Яворив“ планируют получать от станции более 41 миллиона кВт/год. Первая очередь подстанции Яворив-1 способна обечпечить половину Яворивского района. Остальная получаемая энергия будет уходить в общую сеть Украины через “Укрэнерго“.

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Это не последняя станция, которую планируют построить. Сейчас идет активное строительство еще 5 подстанций во Львовской области.

Так, подстанция Яворив-1 стоила 34 млн евро, где 70% суммы было обеспечено Европейским банком реконструкций и развития.

Вторую очередь Яворив-1, мощностью 36 МВт, планируют запустить в 2019 году.



Ранее сообщалось, что 4 города в Украине намерены полностью перейти на “зеленую“ энергетику.