От слов к делу: Во Львовской области открыли первую солнечную электростанцию
В селе Терновица в Яворивском районе вчера, 1 ноября, открыли первую очередь солнечной электростанции “Яворив-1“. Это первая подстанция из всего комплекса солнечных электростанций Западной Украины.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
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Яворив-1 – это 134 тысячи фотоэлектрических панелей, размещенных на 76 га. Мощность электростанции составляет 36 МВт.
В ТзОВ “Энергопарк Яворив“ планируют получать от станции более 41 миллиона кВт/год. Первая очередь подстанции Яворив-1 способна обечпечить половину Яворивского района. Остальная получаемая энергия будет уходить в общую сеть Украины через “Укрэнерго“.
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Это не последняя станция, которую планируют построить. Сейчас идет активное строительство еще 5 подстанций во Львовской области.
Так, подстанция Яворив-1 стоила 34 млн евро, где 70% суммы было обеспечено Европейским банком реконструкций и развития.
Вторую очередь Яворив-1, мощностью 36 МВт, планируют запустить в 2019 году.
Ранее сообщалось, что 4 города в Украине намерены полностью перейти на “зеленую“ энергетику.
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