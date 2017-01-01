Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

От слов к делу: Во Львовской области открыли первую солнечную электростанцию

Комментариев: 0
На Львовщине запустили самую большую солнечную электростанцию.
Запустили первую солнечную электростанцию во Львове
Запустили первую солнечную электростанцию во Львове
depositphotos.com

В селе Терновица в Яворивском районе вчера, 1 ноября, открыли первую очередь солнечной электростанции “Яворив-1“. Это первая подстанция из всего комплекса солнечных электростанций Западной Украины.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Читай также: В Чернобыльской зоне открыли первую солнечную электростанцию

Яворив-1 – это 134 тысячи фотоэлектрических панелей, размещенных на 76 га. Мощность электростанции составляет 36 МВт.

В ТзОВ “Энергопарк Яворив“ планируют получать от станции более 41 миллиона кВт/год. Первая очередь подстанции Яворив-1 способна обечпечить половину Яворивского района. Остальная получаемая энергия будет уходить в общую сеть Украины через “Укрэнерго“.

Читай также: Норвежская компания построит в Украине три солнечных электростанции

Это не последняя станция, которую планируют построить. Сейчас идет активное строительство еще 5 подстанций во Львовской области.

Так, подстанция Яворив-1 стоила 34 млн евро, где 70% суммы было обеспечено Европейским банком реконструкций и развития.

Вторую очередь Яворив-1, мощностью 36 МВт, планируют запустить в 2019 году.

Ранее сообщалось, что 4 города в Украине намерены полностью перейти на “зеленую“ энергетику.

Поделись:
Теги: солнечная батарея, солнечная система, солнечная электростанция, солнечная энергия, электичество, элекроэнергия, инновации, технологии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь