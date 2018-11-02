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Не попавший под санкции Порошенко вернул имущество липецкой фабрики - СМИ

Комментариев: 2
Порошенко смог вывезти собственность фабрики в Липецке общей стоимостью 10 млн гривен.
Перт Порошенко вывез имущество своей российской фабрики назад в Украину
Перт Порошенко вывез имущество своей российской фабрики назад в Украину
depositphotos.com

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После заявлений Президента Украины об аресте его завода в Липецке, ему все-таки разрешили вывезти из России назад в Украину все имущество на 10 млн гривен без помех.

Об этом сообщает ТСН в новом выпуске программы “Гроши“.

Ранее сообщалось, почему в списке санкций России отсутствует Порошенко.

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Теги: санкции, Порошекнко, Президент Украины, Рошен, фабрика Roshen, Липецкая Roshen, липецкая фабрика
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.11.2018, 13:17
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гость
Гость 12.55. Где ты видел, чтобы жиды соблюдали хотя бы какое-нибудь законодательство? Бабло, вот и все правила. Сынок у него призывного возраста, и где он. В Британии принцы служили (понятно, что их охраняли, но они хотя бы официально выпонили закон).
гость  (аноним)  02.11.2018, 12:55
Оценка:  0
гость
А разве он еще не избавился от бизнеса как того требует украинское законодательство?
Ах да, он же президент и избиратели со своей конституцией могут идти выхилясом!
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