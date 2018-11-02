Не попавший под санкции Порошенко вернул имущество липецкой фабрики - СМИ

Порошенко смог вывезти собственность фабрики в Липецке общей стоимостью 10 млн гривен.

Перт Порошенко вывез имущество своей российской фабрики назад в Украину depositphotos.com

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После заявлений Президента Украины об аресте его завода в Липецке, ему все-таки разрешили вывезти из России назад в Украину все имущество на 10 млн гривен без помех.

Об этом сообщает ТСН в новом выпуске программы “Гроши“.

Ранее сообщалось, почему в списке санкций России отсутствует Порошенко.