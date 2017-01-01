Рост экономики начал замедляться - Нацбанк

Рост ВВП замедлился до 3,1% с 3,8% из-за ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики.

По итогам третьего квартала 2018 года рост украинской экономики замедлится до 3,1% с 3,8% по итогам второго квартала. Об этом говорится в октябрьском Инфляционном отчете, опубликованном на сайте Национального банка.

Читай также: Гройсман сообщил, сколько еще домохозяйств получат субсидии "В третьем квартале 2018 года рост экономики Украины несколько замедлился (до 3,1% г/г по оценкам НБУ) на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики. В частности, на показателях сельхозсектора негативно отразилось снижение урожайности ранних зерновых. В свою очередь рост промышленности сдерживало ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, ремонтные работы на нескольких металлургических предприятиях, а также осложнение грузовых перевозок", - говорится в обзоре.

По данным центробанка, эти же факторы тормозили увеличение экспорта.

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В то же время, продолжалось дальнейшее наращивание денежных переводов трудовых мигрантов, что вместе с ростом зарплаты и социальных выплат стимулировало потребительский спрос и импорт.

В результате дефицит текущего счета платежного баланса существенно расширился (за январь-август до $2,1 млрд). Дополнительным фактором расширения дефицита было увеличение объемов выплат дивидендов.

Ранее сообщалось о том, что НБУ дал прогноз трудовой миграции в 2019 году.