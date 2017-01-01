В Disney начали продажу украинских конструкторов по 50 долларов

В фирменных магазинах Disney начали продавать деревянные конструкторы украинского производства.

В компании Disney стартовали продажи украинских конструкторов Ugears. Все модели были созданым специально для американского рынка и стоят 49,9 долларов (около 1350 грн).

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Переговоры о сотрудничестве с Disney украинский производитель начал в 2017 году. Для этого Ugears дважды прошла аудит. Корпорация изучила прозрачность бизнеса, налоговую нагрузку и зарплаты украинских сотрудников.

Ранее сообщалось о том, что британка заработала 100 тысяч фунтов на грязных носках. Основными покупателями оказались девушки-фетишисты.