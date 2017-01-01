Как работают "схемы" покупки нефтегазовых месторождений в Украине - СМИ

Фирма с директором-миникюрщицей и экс-"регионалы" получают спецразрешения на добычу нефтегаза в Полтавской области без аукционов.

В последние годы был принят ряд законов и концепций о добыче нефтегаза в Украине. Но пока не заработали электронные аукционы на покупку будущих промышленных участков, Госгеонедра быстро распродают землю.

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Со “схемами“ разбирались Радио Свобода.

В этом году права на разработки нефтегазовых месторождений на 20 лет получили только что созданные фирмы.

Директором одной из таких фирм является Вера Акуленко, по совместительству мастер маникюра. Вера проживает в обычном доме под Киевом.

С помощью своего бизнеса, как заявляет сама Акуленко, она смогла приобрести разрешение на изучение и промышленную разработку нефтегазового участка в Полтавской области недалеко от города Миргород.

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“Большинство схем, которые реализовывались в сфере добычи недр, возможны благодаря “удобной формулировке“ в соответствующих постановлениях Кабмина“, - рассказывает партнер юридической компании “Ореховский и Коломиец“ Николай Ореховский.

Ореховский указывает, что “лазейка“ позволяет купить геологическую информацию, провести ее оценку (апробацию), защитить запасы и получить три года на получение спецразрешения.



Этапы получения спецразрешения на добычу нефти и газа Радио Свобода

Так, у фирмы появляется несколько лет на получение разрешения без аукциона, с помощью заявки и утверждения пакета документов Госслужбой геологии и недр Украины на опреденный участок месторождения или площадь (информация о них находиться в предприятии Госгеонедр, где ее и можно приобрести).

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Дальше заявка должна быть одобрена Министерством экологии и областной рады по месту нахождения нефтегазового участка. Так и можно получить спецразрешение.

Таким способом было получено разрешение компанией “Аркона Газ-Энергия“ по заниженным ценам в 2017 году без аукциона.



Владение нефтегазового месторождения "Арконы газ-энергия" Радио Свобода

Спецразрешение на владение недрами "Аркона газ-энергия" Радио Свобода

В 2018 году было получено 11 таких разрешений без проведения аукциона. Среди них “Укргазвыдобування“, “Захиднадрасервис“ (Зиновия Козицкого), “Элион инвест“, “Сенс-Д“ и “Твинс груп“ (компания Веры Акуленко). Еще 10 фирм стоят на утверждении органами местной власти.

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“Если взять последнее заседание комиссии по ТЭК, то представители компаний, которые хотели получить согласование, пришли на заседание комиссии и выглядели так, как девушки-студентки последних курсов, которые даже не знали точно имя, отчество и фамилии руководителей своих компаний. Они не имели абсолютно никакой информации о своих компаниях“, - комментирует член общественного совета при Полтавском областном совете Татьяна Донченко.

Заместитель головы Полтавской облрады Евгений Холод акцентирует, что узнавать конечного бенефициара и отменять решения они не имеют права, потому что оно было выдано высшим органом – Госгеонедрами.



Заместитель головы Полтавской ОГА Евгений Холод Радио Свобода

Также в этом году компания “Ист-Юроуп Петролеум“, связанная с экс-министром энергетики при Януковиче, получила разрешения на расширение территории.



Схема связей компании "Ист Юроуп Петролеум" Радио Свобода

“Все лицензии, принадлежащие “Ист Юроуп Петролеум“, оформленные на эту компанию в декаду Эдуарда Ставицкого, который оформлял весь это бизнес под Александра Януковича“, - рассказывает журналист “Экономической правды“ Дмитрий Обильный.

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Такие “схемы“ выгодны и полтавским депутатам. После выдачи спецразрешения, компания, получившая его, должна оплачивать 8 тыс грн за кв.м в местный бюджет, даже не начав строительства.





Руководство непосредственно Госгеонедр отказывается от комментариев и приглашений на интервью. Вместо в.о. головы Олега Кирилюка, в день эфира на Радио Свобода пришла их пресс-секретарь Оксана Оринчак. Она прокомментировала только количество получения разрешений и процедуру, отмахнувшись, что проверку “заявителей“ проводят не они, а правоохранительные органы и Государственная служба финансового мониторинга.

Ранее сообщалось, что окружение Порошенко получило газовое месторождение в Полтавской области.