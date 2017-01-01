Нацбанк ухудшил прогноз по золотовалютным резервам

Объем резервов зависит от получения транша МВФ. Прогноз ухудшен на три последующие года.

Прогноз по резервам на 2018 год ухудшен почти на миллиард долларов depositphotos.com

Национальный банк пересмотрел прогноз международных резервов в 2018 году, ухудшив показатели с 21,6 млрд долларов до 20,7 млрд долларов. Об этом говорится в октябрьском Инфляционном отчете, опубликованном на сайте НБУ.

Читай также: Рост или падение: Чего ждать от гривны осенью-2018 "Объем резервов на конец этого года зависит, прежде всего, от объема транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, поступления иного официального финансирования и объема размещения еврооблигаций правительством", - говорится в сообщении.

Также ухудшен прогноз в следующие годы: в 2019 году - 18,8 миллиарда долларов (ранее - 19,1 миллиарда долларов), в 2020 году - 19,7 миллиарда долларов (ранее - 20 миллиардов долларов).

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Согласно обновленным прогнозам, в 2018 году платежный баланс Украины будет сведен с профицитом в 2 миллиарда долларов (прежний прогноз - 2,6 миллиарда долларов), в 2019 году - с дефицитом в 0,3 миллиарда долларов (0,8 миллиарда долларов), в 2020 году - с дефицитом в 0,1 миллиарда долларов (0 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось о том, что международные резервы Украины упали.