Нацбанк ухудшил прогноз по золотовалютным резервам
Национальный банк пересмотрел прогноз международных резервов в 2018 году, ухудшив показатели с 21,6 млрд долларов до 20,7 млрд долларов. Об этом говорится в октябрьском Инфляционном отчете, опубликованном на сайте НБУ.
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"Объем резервов на конец этого года зависит, прежде всего, от объема транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, поступления иного официального финансирования и объема размещения еврооблигаций правительством", - говорится в сообщении.
Также ухудшен прогноз в следующие годы: в 2019 году - 18,8 миллиарда долларов (ранее - 19,1 миллиарда долларов), в 2020 году - 19,7 миллиарда долларов (ранее - 20 миллиардов долларов).
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Согласно обновленным прогнозам, в 2018 году платежный баланс Украины будет сведен с профицитом в 2 миллиарда долларов (прежний прогноз - 2,6 миллиарда долларов), в 2019 году - с дефицитом в 0,3 миллиарда долларов (0,8 миллиарда долларов), в 2020 году - с дефицитом в 0,1 миллиарда долларов (0 миллиарда долларов).
Ранее сообщалось о том, что международные резервы Украины упали.
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