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Когда и насколько подорожают медикаменты - СМИ

Комментариев: 2
Медицинские препараты могут подорожать на 13-15% уже с Нового года.
Цены на лекарства подорожают на 13-15%
Цены на лекарства подорожают на 13-15%
depositphotos.com

Глава “Всеукраинской аптечной палаты“ Роман Константиновский в интервью для Вести рассказывает, что лекарства подорожают на 13-15% после нового года:

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“Уже сейчас некоторые прикинули доллар по 45 грн., что связано с “длинным“ циклом продаж лекарств: с момента их ввоза до получения денег проходит около 90 дней. Сколько будет стоить доллар 1 января 2019, никто не знает, поэтому от страха закладывают как можно больше“.

Если сравнить цены на лекарства в Украине и в Евросоюзе (и даже в Беларуси), можно подсчитать, что они завышены в среднем на 40-50%.

Цены на те же лекарства в Украине и в Беларуси
Цены на те же лекарства в Украине и в Беларуси
Обозреватель

Причин есть несколько – накрутка производителей, дистрибьюторов и монополия фармацевтических компаний. Нестабильный курс доллара также влияет на ценообразование.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили чешское лекарство от стенокардии.

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Теги: цены, цена на лекарства, цены на лекараства, цены на лекарства в украине, стоимость медикаментов, цены на медикаменты, стоимость лекарств
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.11.2018, 16:29
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гость
Та уже пох на эту страну
гость  (аноним)  02.11.2018, 16:17
Оценка:  0
гость
Редакторы БМ. Вы на какой планете живете? Лекарства дорожают, если не каждый день, то каждую неделю точно
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