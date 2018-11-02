Когда и насколько подорожают медикаменты - СМИ

Медицинские препараты могут подорожать на 13-15% уже с Нового года.

Глава “Всеукраинской аптечной палаты“ Роман Константиновский в интервью для Вести рассказывает, что лекарства подорожают на 13-15% после нового года:

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“Уже сейчас некоторые прикинули доллар по 45 грн., что связано с “длинным“ циклом продаж лекарств: с момента их ввоза до получения денег проходит около 90 дней. Сколько будет стоить доллар 1 января 2019, никто не знает, поэтому от страха закладывают как можно больше“.

Если сравнить цены на лекарства в Украине и в Евросоюзе (и даже в Беларуси), можно подсчитать, что они завышены в среднем на 40-50%.

Цены на те же лекарства в Украине и в Беларуси Обозреватель

Причин есть несколько – накрутка производителей, дистрибьюторов и монополия фармацевтических компаний. Нестабильный курс доллара также влияет на ценообразование.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили чешское лекарство от стенокардии.