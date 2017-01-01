Курс валют стабилен: Гривну укрепили, доллар не изменился

Сегодня гривна укрепилась, а курс доллара на межбанке не изменился.

Гривна укреплена, доллар в цене не изменился depositphotos.com

В понедельник, 5 ноября, Национальным банком официально был установлен курс валют:

– 100 долларов США – 2 813,2823;

– 100 евро – 3 211,9244 гривны.

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Стоимость доллара снижена на -2,504 копейки, а купить евро теперь можна на +3,8991 копеек дороже.

На межбанковском рынке курс доллара остался не изменен, на уровне предыдущего дня - 27,06-27,10 грн.

Стоимость евро котировок возросла на 14 копеек и в покупке, и в продаже - до 32,10-32,16 грн.

Ранее сообщалось, что рост экономики начал замедляться.