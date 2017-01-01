Курс валют стабилен: Гривну укрепили, доллар не изменился
Сегодня гривна укрепилась, а курс доллара на межбанке не изменился.
В понедельник, 5 ноября, Национальным банком официально был установлен курс валют:
– 100 долларов США – 2 813,2823;
– 100 евро – 3 211,9244 гривны.
Читай также: Нацбанк ухудшил прогноз по золотовалютным резервам
Стоимость доллара снижена на -2,504 копейки, а купить евро теперь можна на +3,8991 копеек дороже.
На межбанковском рынке курс доллара остался не изменен, на уровне предыдущего дня - 27,06-27,10 грн.
Стоимость евро котировок возросла на 14 копеек и в покупке, и в продаже - до 32,10-32,16 грн.
Ранее сообщалось, что рост экономики начал замедляться.
Полная версия правил