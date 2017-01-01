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В Украине втрое упали темпы роста добычи газа

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Добыча "голубого" топлива в Украине не выросла даже на процент с начала года, тогда как годом ранее рост превысил 3%.
Темпы добычи газа в Украине растут медленее, чем ожидалось
Темпы добычи газа в Украине растут медленее, чем ожидалось
depositphotos.com

За десять месяцев 2018 года добыча газа в Украине увеличилась по сравнению с январем-октябрем 2017 года на 0,93% - до 17,3 млрд кубометров. Об этом сообщает Укртрансгаз.

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В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией Укргаздобыча за 10 месяцев 2018 года увеличилась на 0,78% и составила 12,75 млрд куб. м.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Укрнафта в январе-октябре 2018 года добыла 890,1 млн куб. м газа, а другие компании - 3,66 млрд куб. м.

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Отметим, в прошлом году добычу газа в Украине выросла на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м. Таким образом, в этом году темпы роста добычи упали в три раза. 

В то же время, вначале года Ассоциация газодобывающих компаний Украины рассчитывала, что в 2018 году производство газа в Украине вырастет на 5-7%.

Ранее сообщалось о том, что в Украине вступили в силу новые тарифы на газ.

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Теги: Украина, газ, добыча газа
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