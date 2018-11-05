За образовательную программу о важности НАТО Украина заплатит 2,5 млн гривен - СМИ
По результатам тендера 12 октября Государственный комитет телевиденья и радиовещания заказал образовательную кампанию ТОВ “Украинский институт развития медиа“ за 2,5 млн гривен.
Об этом сообщили Наши Гроши.
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Образовательная компания “Почему НАТО? Основы и принципы деятельности НАТО и его роль в поддержке международной безопасности“расскажет широкому кругу населения о возможностях и будущих перспективах Украины при условии ее вступления в НАТО.
Программа рассчитана на военных, студентов, школьников, журналистов и представителей СМИ, преподавателей и учителей, представителей национальных меньшинств и местных лидеров общественного мнения.
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“Почему НАТО?“ предусматривает 8 теле- и радиопередач, которые будут транслироваться в удобное для аудитории время в 12 областях Украины. А также дополнительные материалы: рекламно-сувенирная продукция, плакаты, буклеты и листовки.
Длиться трансляции будут в общем 320 минут, а вот обойдется это все в 1, 036 25 грн.
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Цена договора ниже от ожидаемой на треть.
Владельцем фирмы, победившей на торгах, является бывший пресс-секретарь Леонида Кучмы, Елена Громницкая.
Ранее сообщалось, что в Литве начались военные учения с участием Украины.
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