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За образовательную программу о важности НАТО Украина заплатит 2,5 млн гривен - СМИ

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Фирма бывшего пресс-секретаря Кучмы будет рассказывать населению о важности вступления Украины в НАТО за 2,5 млн гривен.
Образовательная программа о НАТО обойдется в 2,5 млн гривен
Образовательная программа о НАТО обойдется в 2,5 млн гривен
depositphotos.com

По результатам тендера 12 октября Государственный комитет телевиденья и радиовещания заказал образовательную кампанию ТОВ “Украинский институт развития медиа“ за 2,5 млн гривен.

Об этом сообщили Наши Гроши.

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Образовательная компания “Почему НАТО? Основы и принципы деятельности НАТО и его роль в поддержке международной безопасности“расскажет широкому кругу населения о возможностях и будущих перспективах Украины при условии ее вступления в НАТО.

Программа рассчитана на военных, студентов, школьников, журналистов и представителей СМИ, преподавателей и учителей, представителей национальных меньшинств и местных лидеров общественного мнения.

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“Почему НАТО?“ предусматривает 8 теле- и радиопередач, которые будут транслироваться в удобное для аудитории время в 12 областях Украины. А также дополнительные материалы: рекламно-сувенирная продукция, плакаты, буклеты и листовки.

Длиться трансляции будут в общем 320 минут, а вот обойдется это все в 1, 036 25 грн.

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Цена договора ниже от ожидаемой на треть.

Владельцем фирмы, победившей на торгах, является бывший пресс-секретарь Леонида Кучмы, Елена Громницкая.

Ранее сообщалось, что в Литве начались военные учения с участием Украины.

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Теги: НАТО, украина в нато, образовательная программа, растрата, растрата средств
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