Антисанитария и грязь: Как Госпродпотребслужба борется с нарушениями - СМИ

Госпродпотребслужба проводит плановые проверки рынков и магазинов раз в два года, и то после жалоб потребителей.

Как Госпродпотребслужба контролирует чистоту на рынках и в магазинах depositphotos.com

В идеале все продукты питания, от морепродуктов до овощей и ягод, должны храниться в холодильнике при указанной определенной температуре и с соответствующей маркировкой.

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За соблюдение законов должна отвечать Госпродпотребслужба. Плановые проверки проходят не чаще, чем одна за два года, но даже после отмены моратория, выйти в рейд разрешается только после аргументированной жалобы со стороны потребителей.

Об этом сообщают Факты.

Распоряжение о закрытии базы Госслужбой уже было вынесено, документы переданы в соответствующие органы, но с закрытием тянут по неизвестным причинам.

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Например, на Волынском оптовом рынке недалеко от Отрадного, г. Киев, заметили грязь и антисанитарию.

Холодильников на рынке нет, температуру хранения никто не проверяет, людей, которые за это ответственны – нет. Рыба и морепродукты хранится на полках без пищевой пленки без каких-либо опознавательных знаков (сортов).

Ранее сообщалось, насколько в Украине подорожали продукты питания.