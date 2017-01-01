Антисанитария и грязь: Как Госпродпотребслужба борется с нарушениями - СМИ
В идеале все продукты питания, от морепродуктов до овощей и ягод, должны храниться в холодильнике при указанной определенной температуре и с соответствующей маркировкой.
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За соблюдение законов должна отвечать Госпродпотребслужба. Плановые проверки проходят не чаще, чем одна за два года, но даже после отмены моратория, выйти в рейд разрешается только после аргументированной жалобы со стороны потребителей.
Об этом сообщают Факты.
Распоряжение о закрытии базы Госслужбой уже было вынесено, документы переданы в соответствующие органы, но с закрытием тянут по неизвестным причинам.
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Например, на Волынском оптовом рынке недалеко от Отрадного, г. Киев, заметили грязь и антисанитарию.
Холодильников на рынке нет, температуру хранения никто не проверяет, людей, которые за это ответственны – нет. Рыба и морепродукты хранится на полках без пищевой пленки без каких-либо опознавательных знаков (сортов).
Ранее сообщалось, насколько в Украине подорожали продукты питания.
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