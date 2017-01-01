Объем торговли между Украиной и Китаем вырос до $5,8 млрд – Кубив

В перспективе пяти лет Украина и Китай планируют увеличить объем торговли до $10 млрд в год, отметил первый вице-премьер.

Степан Кубив и торговый представитель Китая Фу Цзиин на выставке в Шанхае depositphotos.com

Двусторонняя торговля товарами между Украиной и Китаем за январь-август 2018 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до $5,8 млрд. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив в понедельник, 5 ноября.

Читай также: В НБУ назвали риски для роста инфляции "Китай для Украины является стратегически важным партнером, наш объем торговли постоянно растет. За восемь месяцев 2018 года украинско-китайская двусторонняя торговля товарами выросла на 21% – примерно до $5,8 млрд", – написал Кубив на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в перспективе пяти лет Украина и Китай планируют увеличить этот показатель до $10 млрд в год.

"Для этого продолжим реализовывать план действий Украина-Китай по реализации инициативы Большего шелкового пути и Морского шелкового пути XXI столетия", – добавил чиновник.

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Отметим, что украинская делегация во главе с Кубивым пребывает в Китае с рабочим визитом 5-8 ноября для участия в Китайской международной импортной выставке (China International Import Expo 2018).

Напомним, в январе-августе 2018 года Украина нарастила экспорт товаров на 12,4% или на $3,4 млрд – до $30,9 млрд по сравнению с показателями за аналогчный период прошлого года.