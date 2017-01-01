Курс валют на 6 ноября: гривну укрепили

Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже вырос.

Курс валют от НБУ на 6 ноября depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на вторник, 6 ноября, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2 801,5313 (-11,751 грн);

– 100 евро – 3 185,3411 гривны (-260,5833 грн).

По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в понедельник в покупке вырос на 93 копейки, а в продаже – на 91 копейку, до 27,99-28,01 грн.

Котировки евро в покупке упал на 14 копеек, и продаже - на 31 копейку, до 31,82-31,85 грн.

Ранее сообщалось о том, что украинцы сократили покупку валюты.