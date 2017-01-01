Резервы Украины выросли впервые за полгода - НБУ

В октябре резервы выросли на 0,6%. В отче не вошло пополнение резервов за счет евробондов, которое состоялось в ноябре.

По итогам ноября резервы Украины вырастут более чем на миллиард долларов flickr.com

В октябре международные резервы Украины выросли на 0,6% и составляют $16,737 млрд. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка, опубликованном в понедельник, 5 ноября.

Читай также: Госбанки заработали 6,3 млрд гривен с начала года Отмечается, что на изменение объема международных резервов влияли несколько факторов.

Во-первых, интервенции НБУ. “Благодаря отсутствию девальвационного давления на курс гривны и наличии избыточного предложения валюты, в том числе за счет поступления валютной выручки от экспорта урожая зерновых, Национальный банк даже получил возможность пополнить международные резервы за счет чистой покупки валюты на межбанковском валютном рынке“, - говорится в сообщении.

Так, в октябре чистая покупка валюты НБУ составила 198,5 млн долл. За месяц центробанк купил - 268,5 млн долл. (в том числе 126,0 млн долл. по выбору лучшей цены и 142,4 долл. по единому курсу) и продал 70,0 млн долл. (по единому курсу).

Вторым фактором роста резервов стали операции правительства. “С одной стороны, платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в октябре составили 853,0 млн долл. США (в эквиваленте). Из них 777,8 млн долл. США составляли расходы на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). При этом, эти расходы были почти полностью компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ, которые составляли 790,7 млн долл. США (в эквиваленте)“, - сообщается на сайте НБУ.

Читай также: Нацбанк ухудшил прогноз по золотовалютным резервам Третьим фактором стала переоценка изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 36,8 млн долл.

По состоянию на 1 ноября, объем международных резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Ранее глава Минфина Оксана Маркарова дала интервью.