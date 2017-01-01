В Украине растет потребление угля

В январе-сентябре теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали потребили 18,82 миллиона тонн угля.

За девять месяцев 2018 года теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины увеличили потребление угля на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 18,82 миллиона тонн. Об этом говорится в статистической информации Министерства энергетики и угольной промышленности.

Читай также: Угля на Луганской ТЭС хватит на четверо суток В то же время, в сентябре потребление угля ТЭС и ТЭЦ снизилось на 15,1% - до 1,92 миллиона тонн, по сравнению с сентябрем 2017 года.

Отметим, в 2017 году ТЭС и ТЭЦ Украины потребили 6 миллионов тонн антрацитового угля и 18,7 миллиона тонн газового.

Ранее сообщалось о том, что Украина снизила потребление импортного угля.