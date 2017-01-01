В Украине впервые отстояли право продавать землю

Прокурор обратился в суд с требованием признать обмен земли недействительным в связи с мораторием. Однако ему было отказано.

Украинец впервые отстоял свое право на распоряжение землей, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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Соответствующее дело появилось в судебном реестре. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает Опендатабот – сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.

Отмечается, что это первый прецедент, когда опираясь на решение ЕСПЧ, были защищены имущественные права украинцев в суде.

Согласно судебным материалам, прокурор обратился в суд с требованием признать обмен земли недействительным в связи с мораторием. Однако ему было отказано.

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"При решении дела суд сослался на выводы Европейского суда по правам человека по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины", ст.14 Конституции Украины, и нормы гражданского и земельного законодательства Украины, регулирующих возникшие по делу правоотношения", – говорится в решении суда.

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