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В Украине впервые отстояли право продавать землю

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Прокурор обратился в суд с требованием признать обмен земли недействительным в связи с мораторием. Однако ему было отказано.
В Украине регулярно продлевают мораторий на продажу земель
В Украине регулярно продлевают мораторий на продажу земель
depositphotos.com

Украинец впервые отстоял свое право на распоряжение землей, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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Соответствующее дело появилось в судебном реестре. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает Опендатабот – сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.

Отмечается, что это первый прецедент, когда опираясь на решение ЕСПЧ, были защищены имущественные права украинцев в суде.

Согласно судебным материалам, прокурор обратился в суд с требованием признать обмен земли недействительным в связи с мораторием. Однако ему было отказано.

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"При решении дела суд сослался на выводы Европейского суда по правам человека по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины", ст.14 Конституции Украины, и нормы гражданского и земельного законодательства Украины, регулирующих возникшие по делу правоотношения", – говорится в решении суда.

Ранее сообщалось о том, каким будет курс к Новому году и как сберечь свои деньги.

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Теги: Украина, Земля, мораторий
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Источник: korrespondent.net

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