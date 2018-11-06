"Титушки" Кернеса будут охранять метро за 27 миллионов – СМИ

С 1 ноября Харьковский метрополитен будут охранять "титушки" за деньги из бюджета Харькова.

КП “Харьковский метрополитен“ заплатил 27,28 млн гривен по договору с ТОВ “Охранное агентство “Практик“ за охрану.

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Об этом пишут Наши Гроши.

Круглосуточно охранять будут 75 объектов, принадлежащих Харьковскому метро. Среди них по два поста охраны на каждой из 30 станций, по три поста на двух электродепо, и база отдыха “Дубовый гай“ - три поста охраны за 640 тыс грн.

Также в обязанности “Охранного агентства“ входит обеспечение работы трех групп быстрого реагирования за 3 млн гривен.

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Такой договор был уже составлен в 2017-2018 гг., теперь агентство начало свою работу с 1 ноября 2018 до 31 декабря 2019 года.

Учредители “Охранного агентства “Практик“, Валерий Леонидович Гинцар и Роман Анатолиевич Прокопенко, были среди подозреваемых СБУ в организации массовых беспорядков в Харьковской ОГА 20 июня 2018.

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Важно отметить, что ежегодно для охранных фирм, приближенных к городской власти, выделяется 50 млн гривен из бюджета Харькова.

Ранее сообщалось, что в Харькове суд выпустил “титушку“ на свободу.