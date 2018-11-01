Запрет на продажу земли может стоить €2-75 тысяч на человека - Минюст

ЕСПЧ начнет назначать компенсации по искам граждан в земельных вопросах, если власти не решат вопрос с мораторием.

Украинцы смогут получить от 2 до 75 тысяч евро по земельным искам depositphotos.com

Европейский Суд по правам человека перейдет к назначению денежной компенсации, если проблема моратория на продажу земли не будет решена вовремя. Об этом заявила представитель Министерства юстиции, начальник Управления координации выполнения решений ЕСПЧ и информирования Комитета министров Совета Европы Алиcа Петухова, пишет Экономическая правда.

Читай также: В Украине впервые отстояли право продавать землю По ее словам, решение ЕСПЧ по делу Зеленчук и Цицюра против Украины не дает Украине выбора, выполнять решения ЕСПЧ или нет. "Украина должна выполнить это решение, причем сделать это "должным образом", - заявила Петухова.

"И времени (для исполнения решения - ред.) не так много, потому что последующими решениями ЕСПЧ, а такие будут, будет назначать истцам справедливую сатисфакцию. А это ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет", - считает представитель Минюста.

По ее словам, решение суда по этому делу носит системный характер. То есть проблема моратория должна быть решена не только в отношении отдельных заявителей, а в целом.

Если она не будет урегулирована вовремя, отмечает Петухова, ЕСПЧ по другим делам перейдет к назначению денежной компенсации от 2 тысяч до 75 тысяч евро, что зависит от оценки со стороны ЕСПЧ каждого конкретного иска.

Читай также: Аграрное рейдерство: Как в Украине "отжимают" урожай - СМИ Не выполнив решение ЕСПЧ, Украина может очень скоро получить следующее пилотное решение. Это означает, что данное решение ЕСПЧ будет касаться всех потенциальных исков из Украины.

Напомним, в мае 2018 года в вердикте по делу Зеленчук и Цицюра против Украины ЕСПЧ постановил, что государство, объявляя мораторий, не обеспечило справедливого баланса между интересами общества и имущественными правами граждан.

Обоим заявителям - фермерам Софии Зеленчук и Виктору Цицюре - должно быть выплачена компенсация 3 тысяч евро каждому.

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