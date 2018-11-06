Украинцам рассказали, что делать при отсутствии субсидий в платежках

В Министерстве социальной политики предупредили плательщиков коммунальных услуг, что не во всех платежках за ноябрь могут быть отображены начисленные субсидии.

В Минсоцполитики рассказали, что надо делать, если платежка поступила без субсидии depositphotos.com

В случае отсутствия субсидии в платежке украинцам рекомендуют оплачивать обязательный платеж, который им рассчитали за воду, свет и газ в сентябре текущего года. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики во вторник, 6 ноября.

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По данным Минсоцполитики, управление социальной защиты населения в неделю прорабатывает более 100 000 заявлений. Задержки в основном возникают из-за несвоевременного представления местными органами информации о составе зарегистрированных лиц, перечень жилищно-коммунальных услуг и тарифы в городе.

"В любом случае, если управление социальной защиты населения приняло документы на оформление правительственной скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, субсидия будет обязательно предоставлена с момента оформления заявления, и соответственно будет произведен перерасчет с месяца назначения жилищной субсидии. Поэтому, если в ноябре платежка за газ тепло поступит без отражения субсидии, помощь от государства будет начислена", - говорится на сайте ведомства.

Ранее Гройсман заявил, сколько еще домохозяйств получат субсидии.