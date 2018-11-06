За неотсортированные отходы будут выписывать штрафы

За несоблюдение правил сортировки мусора Госэкоинспекция будет наказывать.

Распределение прав собственности на твердые бытовые отходы будет указано в законопроекте Госэнергоэффективности, подготовленным с Минрегионом и Минприроды.

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Об этом сообщает UBR.

До попадания в контейнер отходы будут принадлежать человеку или предприятию, а после попадания они перейдут в собственность муниципалитета.

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“В настоящее время инвесторов сдерживает то, что в нашей стране четко не определен статус бытовых отходов, а также права собственности на эти отходы и на вторичные материалы, которые получаются в ходе переработки. Инвесторы опасаются, что, вложив в деньги в оборудование и технологии переработки, они столкнутся с массой проблем“, — отметил Виктор Белько, заместитель директора департамента технического регулирования энергоэффективности Госэнергоэффективности.

Виктор добавил, что после принятия законов, муниципалитет сможет передавать мусор мусороперерабатывающим предприятиям, которые будут созданы с помощью инвестиций.

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Так должны работать новые законы, которые также позволят заставить муниципальные службы ставить контейнеры для сортировки мусора, и научат людей сортировать отходы перед выбросом. Мусор от людей будет передан в распоряжение специализированных автопредприятий, например, как “Киевспецтранс“ в Киеве.

“В Украине до сих пор нет раздельного сбора мусора, хотя с 1 января 2018 года в стране вступил в силу закон, обязывающий граждан и предприятия сортировать бытовые отходы. Но по факту этого не происходит. Также не применяются действующие штрафы — хотя в европейской практике за “неразделенный“ мусор жестко штрафуют“, — сообщил Белько.

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В Украине пока не будут повышать штрафы, но хотят определить структуру-контролера, которая дефакто будет штрафовать и добиваться оплаты. Сейчас на бумаге прописаны штрафы за неотсортированный мусор физлиц на 20-80 необлагаемых минимумов (340-1360 грн), а юридические лица должны оплатить 850-1700 грн на 50-100 минимумов.

Состоянием на 1 октября 2018 года сортируют и перерабатывают мусор только 25 компаний с 30 линиями сортировки на полигонах. А по данным Минрегиона, в общем число свалок и полигонов составляет 6 тыс, площадью в 9 тыс га. Имеют паспорта из них только две третьи. Несанкционированных свалок больше 20 тысяч.

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“Наше предприятие также столкнулось с проблемой низкого качества городского мусора. Так и не удалось добиться правильной сортировки. В результате завод вынужден был остановить переработку мусора в альтернативное топливо “флафф“, которое изначально использовали на предприятии “Волыньцемент“ в соседнем Здолбунове“, — пояснил Святослав Евтушенко, депутат Ровенского горсовета, экс-руководитель Ривненского мусороперерабатывающего завода.

Ранее сообщалось, что пенсионеры с титушками блокируют мусорный полигон под Киевом.