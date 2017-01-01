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Стало известно, сколько украинцы потратили в Польше за год

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Больше всего тратили лица, которые пересекали границу с Германией (3,7 млрд евро) и Украиной (1,8 млрд евро).
Расходы украинцев положительно влияют на ВВП Польши
Расходы украинцев положительно влияют на ВВП Польши
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Граждане Украины в прошлом году потратили в Польше почти 8 млрд злотых (1,8 млрд евро). Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на официальные статистические данные.

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Так, в 2017 году иностранцы оставили в Польше 41,5 млрд злотых (9,65 млрд евро), что на 6% больше, чем в 2016 году. Больше всего тратили лица, которые пересекали границу с Германией - 16 млрд злотых (3,7 млрд евро) и Украиной - 7,7 млрд злотых (1,8 млрд евро).

По данным статистки, украинцы во время одного визита тратили в магазинах и ресторанах в среднем 751 злотый (174,6 евро), зато немцы - 461 злотый (107 евро).

В этом году ожидается, что расходы иностранцев в Польше будут еще выше. На это должно повлиять открытие на приграничное движение и удлинение периода легальной работы для граждан Украины в Польше.

Ранее сообщалось о том, сколько украинцы могут зарабатывать в Польше.

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Теги: Украина, Польша, украинцы, заробитчане, украинец, украинские заробитчане за рубежом
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Источник: korrespondent.net

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