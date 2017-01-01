Стало известно, сколько украинцы потратили в Польше за год

Больше всего тратили лица, которые пересекали границу с Германией (3,7 млрд евро) и Украиной (1,8 млрд евро).

Граждане Украины в прошлом году потратили в Польше почти 8 млрд злотых (1,8 млрд евро). Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на официальные статистические данные.

Читай также: НБУ дал прогноз по трудовой миграции на 2019 год Так, в 2017 году иностранцы оставили в Польше 41,5 млрд злотых (9,65 млрд евро), что на 6% больше, чем в 2016 году. Больше всего тратили лица, которые пересекали границу с Германией - 16 млрд злотых (3,7 млрд евро) и Украиной - 7,7 млрд злотых (1,8 млрд евро).

По данным статистки, украинцы во время одного визита тратили в магазинах и ресторанах в среднем 751 злотый (174,6 евро), зато немцы - 461 злотый (107 евро).

В этом году ожидается, что расходы иностранцев в Польше будут еще выше. На это должно повлиять открытие на приграничное движение и удлинение периода легальной работы для граждан Украины в Польше.

Ранее сообщалось о том, сколько украинцы могут зарабатывать в Польше.