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Гривну укрепили, доллар стабилен: Курс валют на 7 октября

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Нацбанк стабилизировал курс гривны, а доллар на межбанке на уровне предыдущего дня.
Курс валют на 7 октября
Курс валют на 7 октября
depositphotos.com

Официальный курс валют в среду, 7 октября, находится на таком уровне:

– 100 долларов США – 2 795,584; 

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– 100 евро – 3 194,7934 гривны.

Доллар подешевел на -5,9473 копейки, а евро вырос в цене на +9,4523 копейки.

В свою очередь, на межбанковском рынке доллар в покупке остался на уровне предыдущего дня, а вот в продаже вырос на 2 копейки -  до 27,99-28,03 грн.

Выросли как в покупке, так и в продаже котировки евро: на 14 и 16 копеек, соответственно, - до 31,952-32,00 грн.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ухудшил прогноз по золотовалютным резервам.

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Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
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