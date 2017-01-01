Гривну укрепили, доллар стабилен: Курс валют на 7 октября

Нацбанк стабилизировал курс гривны, а доллар на межбанке на уровне предыдущего дня.

Официальный курс валют в среду, 7 октября, находится на таком уровне:

– 100 долларов США – 2 795,584;

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– 100 евро – 3 194,7934 гривны.

Доллар подешевел на -5,9473 копейки, а евро вырос в цене на +9,4523 копейки.

В свою очередь, на межбанковском рынке доллар в покупке остался на уровне предыдущего дня, а вот в продаже вырос на 2 копейки - до 27,99-28,03 грн.

Выросли как в покупке, так и в продаже котировки евро: на 14 и 16 копеек, соответственно, - до 31,952-32,00 грн.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ухудшил прогноз по золотовалютным резервам.