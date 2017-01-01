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В Roshen рассказали, как вывезли арестованное имущество из России

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В корпорации подтвердили информацию о вывозе имущества.
Оказывается, арест наложен не на оборудование, а на недвижимость
Оказывается, арест наложен не на оборудование, а на недвижимость
wikipedia.org

В корпорации Roshen подтвердили вывоз имущества из арестованного завода в Липецке.  Насосы и холодильные машины перевозили в октябре 2015 года, в апреле 2016 года и дважды в этом году в январе.

Об этом сообщает ТСН.

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Уже первый транш состоялся, когда имущество фабрики было арестовано решением Басманного суда Москвы. Обозреватели предполагают, что владельцам удалось договориться и спасти технику, стоимость только одной партии которой превышает 10 млн гривен. Каким образом во время действия ареста имущество фабрики вывезли в Украину, журналисты попросили объяснить в Администрации президента. Крайне сжатый ответ поступил из личной почты главы департамента информационной политики: “Обнародованная информация традиционно носит заказной характер и не соответствует действительности“.

На Банковой сослались на репортаж из Липецка. “Напоминаем, что в эфире Вашей телекомпании был показан материал журналиста Романа Цимбалюка, где он подтвердил, что фабрика “Рошен“ в г. Липецк РФ давно не работает и не выпускает свою продукцию“, - отмечается в документе. Но в программе “Гроші“ речь не шла о том, работает или нет фабрика – журналисты просили прокомментировать вывоз оборудования. Поэтому ТСН вторично обратилась на Банковую, но другого ответа пока не получила.

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В корпорации Roshen объяснили ситуацию основательнее. Согласно версии кондитеров, на предприятие в Липецке был наложен арест, под которым до сих пор находятся 12 объектов недвижимости. Оборудование под арестом не было, поэтому официально часть оборудования перевезена в Украину. Корпорация сообщает, что намерена, когда будет такая возможность, забрать все оборудование из Российской Федерации.

Ранее сообщалось о том, сколько было потрачено на корпоратив Рошен под Киевом.

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Теги: рошен, липецк, арест, рф, имущество
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