Малая приватизация уже принесла полмиллиарда гривен дохода

Деньги получены в результате проведения 263 успешных аукционов, в которых за выставленные лоты соревновались 563 участника.

Продажа объектов малой приватизации через прозрачные электронные аукционы на ProZorro уже принес государству 405 млн грн дохода. Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко на своей странице в Facebook.

Читай также: Названа дата продажи ПАО Цетрэнерго - СМИ "Благодаря новым правилам для малой приватизации государство смогло успешно продавать небольшие активы без лишних затрат на предварительную подготовку каждого объекта, его оценку, организацию отдельных торгов, и тому подобное. По состоянию на сегодняшний день, продажи объектов малой приватизации через прозрачные электронные аукционы на ProZorro. Продажи принесли государству уже 405 млн гривен дохода ", - отметил Саенко.

По его словам, эти деньги получены в результате проведения 263 успешных аукционов, в которых по выставлены лоты соревновались 563 участника. В среднем по всем этим аукционам является рост цены объекта на 107%, то есть более чем в два раза.

"Малая приватизация имеет свои рекорды: наибольший рост цены лота - в 800 раз. Именно настолько возросла цена на небольшое одноэтажное здание площадью 20 кв. м, которое продается Региональным отделением ФГИУ в Хмельницкой области за 100 грн; самый дорогой проданный лот – 60 млн грн. За столько было продано имущественный комплекс ГП Опытный завод Волна; максимальное количество успешных аукционов за один день - 40", - написал чиновник.

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