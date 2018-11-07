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Жизнь эмигрантки: Гонтарева теперь проживает в Лондоне

Комментариев: 2
С 1 октября экс-глава НБУ вместе с сыном проживает в Лондоне.
Экс-глава НБУ сняла 2-х комнатную квартиру с сыном в Лондоне
Экс-глава НБУ сняла 2-х комнатную квартиру с сыном в Лондоне
depositphotos.com

После сообщений о том, что Гонтарева устроилась на работу в Институт международных отношений школы экономики, стало известно, что она также сняла квартиру в Лондоне вместе с сыном.

Об этом сообщает 24 Канал. 

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Сын Валерии Гонтаревой учится в британской столице, вот и она решила быть вместе с сыном. Теперь они вдвоем проживают в небольшой двухкомнатной квартире.

“И как же мне было смешно, когда совершенно сумасшедший Валентин Наливайченко рассказывал по телевидению в тот день, когда мы снимали квартиру с моим сыном, что Гонтарева якобы купила в Лондоне дом за 23 миллиона фунтов“, – рассказала Валерия. 

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Гонтареву поразила бюрократия в Британии, она жаловалась, что при аренде маленькой квартиры нужно не только подписать множество документов, но еще и пройти столько же проверок.

“Например, процесс снятия квартиры, казалось бы, автоматизированный. Брокера ты видишь вживую, но документы в основном подписываешь через интернет. Но количество документов, проверок и прочего – это больше, чем вы можете себе представить“,– рассказала экс-глава НБУ.

Ранее сообщалось, что Валерия Гонтарева будет поднимать экономику Туниса.

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Теги: гонтарева, Нацбанк, НБУ, экс-глава нбу, Лондон, украинцы в мире, эмигранты, эмиграция
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Комментариев (2)
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GreenPeace!    07.11.2018, 12:32
Оценка:  0
GreenPeace!
Все патриоты,воруют в Украине,а потом уезжают за границу на пмж.Главное,носить вышиванки.
гость  (аноним)  07.11.2018, 11:06
Оценка:  0
гость
Так это - в Тунис не поехала? Ждет результатов выборов в Украине?
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