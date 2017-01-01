НБУ впервые за семь месяцев хочет купить валюту на межбанке

Национальный банк Украины вышел на межбанковский рынок с предложением приобрести валюту, объявил аукцион.

НБУ в среду объявил аукцион по покупке до $100 млн flickr.com

Национальный банк Украины объявил аукцион по покупке до 100 млн долларов после семимесячного отсутствия на межбанковском рынке с такой операцией. Об этом говорится в сообщении регулятора в среду, 7 ноября.

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По данным Нацбанка, справочный курс гривны к доллару на межбанковском валютном рынке в предыдущий торговый укрепился с 28,02 грн до 27,96 грн.

Последний раз НБУ покупал валюту на межбанковском аукционе 6 апреля этого года - тогда регулятор купил 50,7 млн долл. по средневзвешенному курсу 26,05 грн.

Ранее сообщалось о том, что в Украине самоликвидировался шестой банк.