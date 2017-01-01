Кабмин выделил 10 миллионов гривен Индонезии - СМИ

Средства будут выделены из резервного фонда.

Кабмин выделил 10 миллионов гривен Министерству иностранных дел для предоставления помощи Индонезии.

Об этом сообщают Украинские Новости.

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Украинский МИД согласует с правительством Индонезии реквизиты банковского счета и перечислит выделенные деньги.

“Ожидается, что предоставление Украиной помощи Индонезии повысит международный авторитет Украины и будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Индонезией“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, как Гонтарева проживает в Лондоне.