Кабмин выделил 10 миллионов гривен Индонезии - СМИ
Средства будут выделены из резервного фонда.
Кабмин выделил 10 миллионов гривен Министерству иностранных дел для предоставления помощи Индонезии.
Об этом сообщают Украинские Новости.
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Украинский МИД согласует с правительством Индонезии реквизиты банковского счета и перечислит выделенные деньги.
“Ожидается, что предоставление Украиной помощи Индонезии повысит международный авторитет Украины и будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Индонезией“ - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, как Гонтарева проживает в Лондоне.
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