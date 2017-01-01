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Кабмин выделил 10 миллионов гривен Индонезии - СМИ

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Средства будут выделены из резервного фонда.
Данный шаг должен повысить авторитет Украины
Данный шаг должен повысить авторитет Украины
depositphotos.com

Кабмин выделил 10 миллионов гривен Министерству иностранных дел для предоставления помощи Индонезии. 

Об этом сообщают Украинские Новости.

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Украинский МИД согласует с правительством Индонезии реквизиты банковского счета и перечислит выделенные деньги. 

“Ожидается, что предоставление Украиной помощи Индонезии повысит международный авторитет Украины и будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Индонезией“ - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о том, как Гонтарева проживает в Лондоне.

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Теги: украина, индонезия, гуманитарная помощь
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