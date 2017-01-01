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Гривна снизилась в цене, доллар вырос: Курс валют на 9 ноября

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НБУ опустил курс гривны, а доллар на межбанке поднялся как в покупке, так и в продаже.
Гривна ослабла, доллар вырос
Гривна ослабла, доллар вырос
depositphotos.com

На 9 ноября, пятница, Нацбанк установил такой официальный курс валют:

– 100 долларов США – 2792,6734 гривны (+2,9776);

– 100 евро – 3190,3501 гривны (-14,1735). 

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Курс гривны снизился почти на 3 копейки, а евро вырос на 14.

На межбанковском валютном рынке курс доллара повысился на две копейки: в покупке и в продаже доллар теперь до 27,93 грн.

В свою очередь, стоимость еврокотировок снизилась на 11 копеек в покупке, а в продаже на 12 копеек - до 31,89-32,91 грн/евро.

Ранее сообщалось, что НБУ впервые за семь месяцев хочет купить валюту на межбанке.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, падение гривны, доллар на межбанке
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