Гривна снизилась в цене, доллар вырос: Курс валют на 9 ноября

НБУ опустил курс гривны, а доллар на межбанке поднялся как в покупке, так и в продаже.

На 9 ноября, пятница, Нацбанк установил такой официальный курс валют:

– 100 долларов США – 2792,6734 гривны (+2,9776);

– 100 евро – 3190,3501 гривны (-14,1735).

Читай также: Кабмин выделил 10 миллионов гривен Индонезии - СМИ

Курс гривны снизился почти на 3 копейки, а евро вырос на 14.

На межбанковском валютном рынке курс доллара повысился на две копейки: в покупке и в продаже доллар теперь до 27,93 грн.

В свою очередь, стоимость еврокотировок снизилась на 11 копеек в покупке, а в продаже на 12 копеек - до 31,89-32,91 грн/евро.

Ранее сообщалось, что НБУ впервые за семь месяцев хочет купить валюту на межбанке.