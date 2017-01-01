Мобильные операторы нашли "лазейку", как заработать больше на украинцах

С переходом на 28ми дневные тарифы мобильные операторы в Украине стали зарабатывать больше.

Практически все операторы в Украине перешли на новый тариф – теперь украинцы платят не за месяц, а за 28 дней.

Об этом сообщает Лига.Tech.

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С помощью такой тарификации операторы мобильной связи стали зарабатывать гораздо больше. Например, Киевстар в июле-сентябре получил средний чек больше на 5 гривен, а в сети Lifecell средний доход увеличился на 4 гривны.

Они объясняют такие суммы не новым тарифом, а переходом на 3G и 4G интернет. Как же возросли доходы после введения нового термина действия тарифа?

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Например, в сети Киевстар доход вырос на 14% по сравнению с прошлым кварталом, это до 4,9 млрд грн. Средний чек также вырос на 14,3% до 57 гривен. Произошел такой рост как раз за июль-сентябрь после введения нового термина.

Если пересчитать доходы, то 2-3% в реальных деньгах – это 92-139 млн грн.

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“Не все же тарифы были переведены в такой режим, соответственно, максимально 2-3% это добавило к доходу”, - отмечает Елена Минич, вице-премьер-министра по вопросам цифровой экономики.

Мобильный интернет также повлиял на заработки Киевстар. Прибыль от его использования повысилась на 82% до 2 млрд гривен. Это практически половина от квартального дохода услуг мобильных операторов.

Средний чек за мобильную связь Лига.Tech

Если сравнивать цифры с Lifecell, то средний чек и там повысился на 17,7% до 59 гривен. Хотя заметных повышений тарифов не было. По мнению Елены Манич на такой доход повлияла “чистка душ“, то есть отключение тех сим-карт, которые не используются.

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Елена Манич отметила, что интернет значительно повлиял на заработки, хотя при таком же минимальном проценте они должны были составить только 27-41 млн грн.

“Изменение подхода к тарификации также повлияло на средний чек, но это не было основным фактором влияния“, - заявляют в компании Lifecell.

Как результат, АМКУ приступил к расследованию потребности и обоснованности перехода на 28ми дневные тарифы.

Ранее сообщалось, что взлетят цены на газ и связь.