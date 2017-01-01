Аферист с помощью фейкового обменника украл 50 тыс евро

Мошенник установил пункт обмена валют с выгодными тарифами.

23-летний житель Киева установил ненастоящий обменник в Дарницком районе Киева. С виду обменник был похож на настоящий: имел даже сейфы, камеры видеонаблюдения и оргтехнику.

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Аферист также давал объявления в Интернете и предлагал обменять деньги по очень выгодному курсу.

Об этом сообщают Финансы.

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В то время как посетитель обменивал 50 тыс евро, мошенник схватил деньги и пытался скрыться через выход в стене из офиса, который он предусмотрел заранее.

Сразу после преступления он был задержан полицией. Подозреваемый оказался уроженцем Крыма, 1995 года рождения.

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