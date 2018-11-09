В Украине отменят декретные выплаты - СМИ

Конституционный суд признал выплаты по уходу за ребенком безосновательными.

Конституционный суд принял решение в ответ на обращение 50 народных депутатов о том, что единоразовая помощь и декретные выплаты при рождении ребенка не предусмотрены в Конституции Украины.

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Об этом сообщает Обозреватель.

Суд сослался на финансовую нестабильность в стране и свое право на отмену некоторых социальных выплат в таких условиях, в том числе и выплаты по охране семьи, детства, материнства и отцовства.

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“Пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, пособие при рождении ребенка и помощь при усыновлении ребенка не предусмотрены в Конституции Украины,“ — говорится в сообщении пресс-службы КСУ.

Дальше следуют разъяснения, что для улучшения финансово-экономической ситуации государство имеет право сократить социальные расходы, но они будут ограничены временными рамками.

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Так, пособие по уходу за ребенком до 3 лет и единоразовая помощь молодым мамам в размере 41,3 тыс гривен могут быть сокращены или отменены, так как не предусмотрены Конституцией Украины.

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