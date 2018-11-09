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В Украине отменят декретные выплаты - СМИ

Комментариев: 5
Конституционный суд признал выплаты по уходу за ребенком безосновательными.
КСУ признал декретные выплаты непредусмотренными
КСУ признал декретные выплаты непредусмотренными
depositphotos.com

Конституционный суд принял решение в ответ на обращение 50 народных депутатов о том, что единоразовая помощь и декретные выплаты при рождении ребенка не предусмотрены в Конституции Украины. 

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Об этом сообщает Обозреватель. 

Суд сослался на финансовую нестабильность в стране и свое право на отмену некоторых социальных выплат в таких условиях, в том числе и выплаты по охране семьи, детства, материнства и отцовства. 

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“Пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, пособие при рождении ребенка и помощь при усыновлении ребенка не предусмотрены в Конституции Украины,“ — говорится в сообщении пресс-службы КСУ.

Дальше следуют разъяснения, что для улучшения финансово-экономической ситуации государство имеет право сократить социальные расходы, но они будут ограничены временными рамками. 

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Так, пособие по уходу за ребенком до 3 лет и единоразовая помощь молодым мамам в размере 41,3 тыс гривен могут быть сокращены или отменены, так как не предусмотрены Конституцией Украины.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада уравняла права женщин и мужчин в армии.

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Теги: соцвыплата, соцгарантии, соцзащита, декрет, уход за детьми, пособие на ребенка, помощь молодым мамам, помощь мамам
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  09.11.2018, 18:37
Оценка:  0
гость
лично я не верю в это! может отменят, а может и нет-офиненная формулировка суда....) больше похоже на очередной фейк в предвыборный период... будущее покажет конечно, но мое мнения, это точно не отменят)))
ВАХА  (аноним)  09.11.2018, 17:51
Оценка:  0
ВАХА
П ид ора сам декретные не нужны, у них детям неоткуда браться.
гость  (аноним)  09.11.2018, 17:48
Оценка:  0
гость
Вот и конченый суд задудел в одну дуду с власть имущеми.
Власть, а ваших выпердышей это коснется?
гость  (аноним)  09.11.2018, 17:47
Оценка:  0
гость
Слава майданутым уродам! доскакались, твари.
atos    09.11.2018, 17:31
Оценка:  +1
atos
Родителям у которых, в семье мальчик или мальчики, повестки из военкомата будут тоже безосновательны, пусть сами служат, роди сам, вырости сам, выкорми сам, выучи сам и потом отдай им на службу))
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