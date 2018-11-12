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В Украине выросли потребительские цены

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В октябре овощи подорожали на 8,8%, молоко на 3,6%, хлеб на 2,7%, яйца на 2,7%. В то же время фрукты подешевели на 4,6%.
Выросли цены на потребительство
Выросли цены на потребительство
depositphotos.com

Потребительские цены в Украине в октябре 2018 по сравнению с сентябрем выросли на 1,7%. Об этом сообщает Госстат. 

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По данным статистического ведомства, продукты в октябре подорожали на 1,5%. Овощи подорожали на 8,8%, молоко на 3,6%, хлеб на 2,7%, яйца на 2,7%. Фрукты подешевели на 4,6%, сахар на 2,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 2,3%, одежда и обувь подорожали на 2,6%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%. 

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В течение четырех месяцев Госстат фиксировал снижение цен: в мае, июне и августе - нулевую инфляцию, в июле - дефляция 0,7%. Однако в сентябре инфляция в Украине подскочила до 1,9%.

Ранее сообщалось, что мобильные операторы нашли “лазейку“, как заработать больше на украинцах.

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Теги: инфляция, продукты, цены, стоимость, продукты питания, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.11.2018, 12:58
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гость
украинские аграрии не могут продать урожай яблок даже по 0,5 гривны за кило, а в сетевых магазинах яблоки почему-то польские...по 20грин за кило.
Цэ евросоюз уже чи ни?
Перед отъездом в Украину был в Питере - яблоко сезонное по46 руб/кг.
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