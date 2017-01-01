Украина сократила экспорт свинины в три раза - ГФС

По итогам января-октября в Украине сократился экспорт свинины, но вырос экспорт мяса птицы и субпродуктов.

Экспорт свинины из Украины снизился в три раза depositphotos.com

Экспорт свинины по итогам января-октября 2018 года сократился в три раза по сравнению с соответствующим периодом 2017 года - до 1,5 тыс тонн. Об этом сообщила Государственная фискальная служба, пишет Интерфакс.

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По данным ведомства, этой продукции было поставлено на сумму $3,3 млн против $9,7 млн за десять месяцев 2017 года.

Импорт свинины в Украину за этот период вырос в 5,7 раза - до 23,4 тыс тонн. В страну ввезено свинины на $43,2 млн против $7,2 млн в январе-октябре 2017 года.

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В то же время Украина в январе-октябре нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 18,7% - до 271,3 тыс тонн.

При этом, согласно данным ГФС, в денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 31,6% – до $425,2 млн.

Импорт мяса птицы и субпродуктов за десять месяцев 2018 года увеличился на 18% - до 111 тыс тонн, в денежном эквиваленте - на 15%, до $44,2 млн.

Ранее сообщалось, что объем торговли между Украиной и Китаем вырос до $5,8 млрд.