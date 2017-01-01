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Гривна продолжает укрепляться: Курс валют на 12 октября

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Нацбанк укрепил гривну. Доллар на межбанке в покупке и продаже снизился на три копейки.
Курс доллара снизился в покупке и в продаже
Курс доллара снизился в покупке и в продаже
depositphotos.com

По сравнению с предыдущим банковским днем, Национальный банк повысил курс гривны почти на четыре копейки - до 27,89 грн/долл. На 12 октября установлен такой официальный курс валют: 

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– 100 долларов США – 2789,1641 гривны (-3,5093);

– 100 евро – 3164,5856 гривны (-25,7645).

Курс евро снизился на -25,7645 копеек, евро котировки также упали в цене на 27 копеек в покупке, а в продаже на 25 - до 31,62-32,66 грн/евро.

Также подешевел доллар на межбанковском рынке - на три копейки и в покупке, и в продаже. Продать можно до 27,90 грн/долл, а купить до 27,87 грн/долл.

Ранее сообщалось, что банк Порошенко вывел 2 млрд грн из банка Януковича.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, доллар на межбанке
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