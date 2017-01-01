Украинский аграрный экспорт в ЕС превысил $4 млрд

Уже три года крупнейшими торговыми партнерами среди стран ЕС остаются Нидерланды, Польша, Италия, Германия и Испания.

Украинские аграрии экспортировали в ЕС больше, чем на $4 млрд depositphotos.com

За девять месяцев 2018 года украинский аграрный экспорт в страны ЕС превысил $4,1 млрд. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Отмечается, что в январе-сентябре этого года внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами ЕС составляет 6,07 миллиарда долларов и увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Украинский экспорт при этом составляет 4,12 миллиарда долларов, а импорт - 1,9 миллиарда долларов.

По словам Трофимцевой, положительная динамика развития двусторонней торговли наблюдается третий год подряд.

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“Зона свободной торговли работает как для наших производителей, так и для европейских. Например, за 9 месяцев 2016 года украинский аграрный и пищевой экспорт на рынки ЕС составил почти 2,9 миллиарда долларов, но за тот же период 2017 года - уже 4,2 миллиарда долларов. Несмотря на снижение темпов роста украинского аграрного и пищевого экспорта на рынки ЕС в этом году, мы уверены в том, что дальнейшее снижение торговых барьеров между Украиной и ЕС будет давать положительный эффект для двух сторон и все больше украинских экспортеров будут выходить на рынки ЕС со своей продукцией“, - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

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Замминистра отметила, что ключевыми товарными группами, экспорт которых заметно увеличился по сравнению с 2017 годом, стали семена рапса, пшеница, орехи и кондитерские изделия, мясо птицы, рожь, шоколад и изделия из него.

Трофимцева добавила, что за девять месяцев 2018 года общая стоимость импорта составила 1,9 миллиарда долларов. При этом наиболее активно в ЕС Украина закупала табак и изделия из него, продукты для кормления животных, шоколад и изделия из какао-бобов, мясо и субпродукты, семена масличных культур, алкогольную продукцию и другие товары.

Замминистра добавила, что уже три года подряд крупнейшими торговыми партнерами среди стран ЕС остаются Нидерланды, Польша, Италия, Германия и Испания.

Ранее сообщалось, что Украина в 2018 году экспортировала агропродукции на $13 млрд.