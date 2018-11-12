Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Закон об обложении посылок стоимостью выше 100 евро вступит в силу с 1 июля

Комментариев: 2
Депутаты приняли законопроект о пошлинах на ценные посылки из-за рубежа.
Принят законопроект о пошлине на посылки из-за рубежа дороже, чем 100 евро
Принят законопроект о пошлине на посылки из-за рубежа дороже, чем 100 евро
depositphotos.com

Депутаты проголосовали за законопроект, который обложит пошлиной посылки, дороже 100 евро. Новый закон вступит в действие уже с 1 июля.

Об этом сообщает Сегодня. 

Читай также: Налог на посылки: Что ждет украинцев

Главные цели законопроекта: снизить контрабанду и повысить спрос на покупки у украинских импортеров.

Контрабандистами чиновники посчитали простых людей, которые делают покупки за границей, так как это выгоднее. 

Читай также: Бомбы по почте: в ФБР назвали точное число посылок

“По соглашению об Ассоциации обязательства по приведению в Украине законодательства, норма по снижению этой суммы в 22 евро. Мы понимаем, что это точно не ко времени, и этого делать не нужно“, – отметила Нина Южанина, председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики.

Как сообщается, украинские чиновники берут за пример европейские государства, где налог действует, начиная с 22 евро. Но европейские рынки больше отечественных. 

Читай также: Новая почта увеличила свои тарифы

Например, даже в Беларуси провели эксперимент по снижению лимита, который провалился, так как большая часть отправлений ушла в “тень“. С 1 января было принято решение повысить налог на сумму выше, чем 200 евро.

Также, правительство планирует создать единую информационную базу о покупках за границей, где отслеживать и облагать налогом каждую четвертую посылку. 

Читай также: В США перехватили еще одну подозрительную посылку

“В прошлом году в декабре была принята норма о налогообложении каждой четвертой посылки, получаемой в течение года физическим лицом. Мы обсуждали тогда, как вообще можно отслеживать и контролировать каждую четвертую посылку“, – заявила Нина Южанина.

Ранее сообщалось, что Рада в первом чтении приняла изменения к размеру налогов в 2019 году.

Поделись:
Теги: налоги, налог, пошлина, пошлина на посылки, посылки, посылки из-за рубежа, иностранные посылки, почта, международная доставка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  12.11.2018, 13:06
Оценка:  0
гость
Ещё один метод с народа стягивать бабки,т.к. казна пустая,экономика еле дышит и денег неоткуда брать.
Адекваты    12.11.2018, 12:40
Оценка:  0
Адекваты
Странно,ведь это тот же тендер,когда люди ищут где дешевле и качественнее))А вы их насильно заставляете покупать в стране, у олигархов.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь