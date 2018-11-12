Закон об обложении посылок стоимостью выше 100 евро вступит в силу с 1 июля
Депутаты проголосовали за законопроект, который обложит пошлиной посылки, дороже 100 евро. Новый закон вступит в действие уже с 1 июля.
Об этом сообщает Сегодня.
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Главные цели законопроекта: снизить контрабанду и повысить спрос на покупки у украинских импортеров.
Контрабандистами чиновники посчитали простых людей, которые делают покупки за границей, так как это выгоднее.
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“По соглашению об Ассоциации обязательства по приведению в Украине законодательства, норма по снижению этой суммы в 22 евро. Мы понимаем, что это точно не ко времени, и этого делать не нужно“, – отметила Нина Южанина, председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики.
Как сообщается, украинские чиновники берут за пример европейские государства, где налог действует, начиная с 22 евро. Но европейские рынки больше отечественных.
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Например, даже в Беларуси провели эксперимент по снижению лимита, который провалился, так как большая часть отправлений ушла в “тень“. С 1 января было принято решение повысить налог на сумму выше, чем 200 евро.
Также, правительство планирует создать единую информационную базу о покупках за границей, где отслеживать и облагать налогом каждую четвертую посылку.
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“В прошлом году в декабре была принята норма о налогообложении каждой четвертой посылки, получаемой в течение года физическим лицом. Мы обсуждали тогда, как вообще можно отслеживать и контролировать каждую четвертую посылку“, – заявила Нина Южанина.
Ранее сообщалось, что Рада в первом чтении приняла изменения к размеру налогов в 2019 году.
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