Порошенко инициирует финансирование подключения интернета в сельские школы

Президент Украины инициирует выделение 3 млрд гривен для сельских школ на интернет.

В следующем году Президент Украины Петр Порошенко инициирует выделение денежных средств в размере 3 млрд гривен для сельских школ на подключение Интернета в них.

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Об этом сообщает телеканал “112 Украина“.

“Я инициирую выделение в следующем году 3 млрд грн для подключения сельских школ к интернету, на модернизацию опорных школ, приобретение школьных автобусов... Если мы тянем интернет для телемедицины в сельской медицине, то очевидно, что и сельсовет, и школа точно должны иметь высокоскоростной интернет“ - заявляет Петр Порошенко, Президент Украины.

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Также Порошенко отметил, что он выступает за повышение субвенций на инклюзивное образование в 1 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что доходы местных бюджетов растут.