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Госстат показал, как выросли цены с 2010 года

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В среднем цены в Украине за восемь лет увеличились в два с половиной раза. Больше всего на жилье, воду и энергоносители.
Газ и свет подорожали в пять раз с 2010 года
Газ и свет подорожали в пять раз с 2010 года
depositphotos.com

С декабря 2010 года по октябрь 2018 года потребительские цены в Украине выросли в 2,57 раза. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.

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Больше всего за этот период подорожали жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - в 5,15 раза, а также алкогольные напитки, табачные изделия - в 3,38 раза и транспорт - в 3,22 раза.

 

За последние восемь лет продукты питания в Украине выросли в цене в 2,21 раза.

 

Инфляция за последние годы (декабрь к декабрю) составила: 2011 год: 4,6%, 2012 год - -0,2%, 2013 год - 0,5%, 2014 год - 24,9%, 2015 год - 43,3%, 2016 год - 12,4%, 2017 год - 13,7%.

Ранее сообщалось о том, что в Украине повысились потребительские цены.

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Теги: инфляция, цены, цены на проезд, тарифы, цены на продукты, Госстат, повышение тарифов
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Источник: korrespondent.net

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