Курс валют на 13 ноября: гривну ослабили

Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке остался на прежнем уровне.

Курс валют от НБУ на 13 ноября depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на вторник, 13 ноября, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2 789,1641 +1,2096 грн);

– 100 евро – 3 143,356 гривны (-21,2296 грн).

По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в понедельник остался на уровне предыдущего торгового дня, а в продаже вырос на две копейки, до 27,91-27,93 грн.

Котировки евро в покупке выросли на 14 копеек, а продаже - на 16 копеек, до 31,45-31,48 грн.

Ранее сообщалось о том, что украинцы сократили покупку валюты.