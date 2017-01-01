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Курс валют на 13 ноября: гривну ослабили

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Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке остался на прежнем уровне.
Курс валют от НБУ на 13 ноября
Курс валют от НБУ на 13 ноября
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на вторник, 13 ноября, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2 789,1641 +1,2096 грн);

– 100 евро – 3 143,356 гривны (-21,2296 грн).

По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в понедельник остался на уровне предыдущего торгового дня, а в продаже вырос на две копейки, до 27,91-27,93 грн.

Котировки евро в покупке выросли на 14 копеек, а продаже - на 16 копеек, до 31,45-31,48 грн.

Ранее сообщалось о том, что украинцы сократили покупку валюты.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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